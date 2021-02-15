Россия опосредованно финансировала телеканалы Медведчука, – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил об опосредованном финансировании со стороны России запрещенных телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина" нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как сказал он в интервью LB.ua, во время работы временной следственной комиссии Верховной Рады в отношении этих телеканалов была возможность ознакомиться со всеми документами.

"Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", – отметил Ткаченко.

По его словам, санкции против телеканалов были введены на основании действий правоохранительных органов.

"Каких именно, прямо не называется, поскольку это – вопрос следствия. Но то, что членам СНБО доступна эта информация, ссылаясь на то, что говорят они и говорит президент, можно сделать вывод, что таких данных достаточно", – добавил глава Минкульта.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в отдельных районах Луганской области.

Речь идет об ООО "Торговый дом "Донские угли", которое работает на временно оккупированной территории Луганщины.