Россия не позволит ОБСЕ взять АК-1 и АК-2 в окружение, – Гай

Если контроль над участком российско-украинской государственной границы будет передан международным структурам, ОБСЕ или ООН, два российских "армейских корпуса" фактически окажутся в окружении.

По этой причине Российская Федерация никогда не даст согласия на это. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

"Россия не пойдет на такой вариант по многим причинам. Во-первых, Россия сейчас вообще не заинтересована в возвращении нам захваченных территорий только ради возвращения. Они используют оккупированные территории как тактический инструмент для достижения в будущем своей стратегической цели – геополитического возвращения Украины в РФ" , – сказал он.

По словам офицера, вторая причина заключается в том, что в случае установления контроля над границей вооруженные формирования РФ на оккупированной территории, в частности, АК-1 и АК-2, будут лишены военной и материальной поддержки.

"Эти "армейские корпуса" состоят из местных и из регулярных формирований РФ, где все командиры до уровня взвода являются россиянами. Как вы считаете, Россия даст согласие оставить своих военных без возможности поставки, без возможности выйти на границы России? Нет, потому что фактически их группировка окажется в окружении", – пояснил офицер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проблему порядка выполнения пунктов Минских соглашений о проведении выборов на оккупированном Донбассе и восстановления контроля Украины над неподконтрольным участком российско-украинской государственной границы можно решить.