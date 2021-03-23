Россия нарастила поставки оружия, техники и боеприпасов на Донбасс – разведка

Страна-агрессор Россия нарастила поставки на временно оккупированный Донбасс оружия, техники, боеприпасов и ресурсов, необходимых для ведения войны против Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом стало известно Главному управлению разведки. Для незаконного ввоза таких грузов оккупанты используют временно неконтролируемые участки границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С начала марта в соединения и части первого и второго армейских корпусов автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования". Железнодорожным транспортом доставлено более 5 тыс. тонн горючего", – говорится в актуальной сводке украинских разведчиков.

В то же время они отметили, что распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о якобы перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 являются фейками.

Такая информация, по словам наших защитников, используется пропагандой страны-агрессора для усиления деструктивного влияния на местное население ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка узнала, что российское командование перевело группировки террористов "Л/ДНР" на Донбассе в степень повышенной боевой готовности. Так, боевиков досрочно отозвали из отпусков и даже с мест лечения.