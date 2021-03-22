Россия нанесла удар по сирийскому Идлибу: погибли люди. Фото

Российская авиация 21 марта нанесла удар по городам провинции Идлиб в Сирии. Погибли минимум семь мирных жителей, ранено 14 медиков.

Как сообщает Reuters, удар пришелся на больницу, газовые объекты, цементный завод и несколько городов. Российская ракета "поверхность-поверхность" поразила город Ках, а авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, был поврежден газовый объект недалеко от города Сармада в Идлибе. В результате нападения были подожжены десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода Баб-эль-Хава. Они являются важным экономическим средством для региона, где живет более четырех миллионов человек.

"Российские авиаудары продолжаются. Баллистические ракеты попали в районы, расположенные вблизи гражданских центров. Они стремятся сеять хаос и неразбериху", – заявил представитель поддерживаемых Турцией сирийских повстанцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден предупредил, что иранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в Сирии. Об этом говорится в тексте его уведомления к Палате представителей и Сенату Конгресса.