Россия начала усиливать военное присутствие в Крыму после Харьковских соглашений – украинский разведчик

Россия начала усиливать военные группировки в Крыму в 2010 году – сразу после заключения Харьковских соглашений с Украиной.

Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, пишут Крым.Реалии. По его словам, тогда россияне начали активно свозить на полуостров модернизированную технику, причем в основном делали это тайно.

"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могла начать более широкомасштабные действия против нашего государства", – заявил украинский разведчик.

В 2010 году при тогдашнем президенте Викторе Януковиче в Украине была переписана военная доктрина, согласно которой Россия якобы не угрожала Украине.

По словам бывшего первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майора Виктора Назарова именно тогда начались "разрушительные процессы для ВСУ".

"Со стороны администрации президента, люди, с которыми общались, там была однозначная установка: "Россия не может рассматриваться нами как враг", – заявил он.

По его словам, в то время было очень ограниченно финансирование украинской армии: средства, которые выделялись, "не позволяли обеспечить боеспособность и боеготовность ВСУ", пишут журналисты.

Напомним:

Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, под предлогом получения скидки на газ подписал от имени Украины соглашение с РФ.

Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Соглашение, а также заключенные контракты на ее выполнение между "НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", фактически не придавали никакого снижения цены на газ.

Украинские и западные эксперты отмечали, что это в дальнейшем помогло РФ оккупировать украинский полуостров в 2014 году.

В январе нынешнего года Януковичу Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в госизмене из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что во временно оккупированном Россией Крыму существенно увеличилось количественное присутствие войск страны-агрессора. Об этом свидетельствуют данные космического мониторинга. В целом ее потенциал там вырос более чем вдвое.