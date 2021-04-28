Россия начала отвод войск от Украины только на одном направлении, – глава Госпогранслужбы

Россия только в одном направлении начала вывод войск от границ Украины, в частности, с территории временно оккупированного полуострова Крым.

Тогда как отвод российских военных от восточной границы так и не наблюдается. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина".

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвода войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... Сейчас мы видим его на территории Крыма", – отметил он.

По его словам, скопление сил и техники противника до сих пор остается в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар Воронежской области. Последний расположен в нескольких десятках километров от украинской границы.

"Относительно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – подчеркнул Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы добавил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, еще рано говорить о том, что страна-агрессор отведет все свои войска от границ Украины.

Напомним:

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В Офисе президента Украины отметили, что такие заявления РФ являются результатом дипломатической активности лидера нашего государства Владимира Зеленского.

А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил убеждение, что отвод войск не меняет стратегической политики РФ по отношению к Украине, потому что Москва хочет оставить Киев в своей сфере влияния.

Добавим также: накануне президент Зеленский побывал на админгранице со временно оккупированным Крымом и провел совещание с военными. Гарант выразил убеждение, что отвод войск врага не означает, что армия страны не должна быть готова в любой момент встать на защиту границ.

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