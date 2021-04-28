Россия начала отвод войск от Украины только на одном направлении, – глава Госпогранслужбы
Россия только в одном направлении начала вывод войск от границ Украины, в частности, с территории временно оккупированного полуострова Крым.
Тогда как отвод российских военных от восточной границы так и не наблюдается. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы (ГПСУ) Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина".
"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвода войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... Сейчас мы видим его на территории Крыма", – отметил он.
По его словам, скопление сил и техники противника до сих пор остается в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар Воронежской области. Последний расположен в нескольких десятках километров от украинской границы.
"Относительно тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – подчеркнул Дейнеко.
Глава Госпогранслужбы добавил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, еще рано говорить о том, что страна-агрессор отведет все свои войска от границ Украины.
Напомним:
22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.
В Офисе президента Украины отметили, что такие заявления РФ являются результатом дипломатической активности лидера нашего государства Владимира Зеленского.
А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил убеждение, что отвод войск не меняет стратегической политики РФ по отношению к Украине, потому что Москва хочет оставить Киев в своей сфере влияния.
Добавим также: накануне президент Зеленский побывал на админгранице со временно оккупированным Крымом и провел совещание с военными. Гарант выразил убеждение, что отвод войск врага не означает, что армия страны не должна быть готова в любой момент встать на защиту границ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал "дымовой завесой" отвод российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, и их возвращение в пункты постоянной дислокации.
В США заявили, что намерены следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении военных маневров и отводе войск.