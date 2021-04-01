Россия начала масштабные военные учения с боевыми вертолетами и 'Искандерами' в Крыму и на Кубани

В Минобороны Российской Федерации начали широкомасштабную проверку войск Южного военного округа. Отмечается, что именно это подразделение вместе с Западным округом нацелен на действия против Украины. В частности, обучение проводят в оккупированном Крыму и российском Причерноморье.

Всего в ближайшие недели будет проведено более 50 учений, участие в которых примут все соединения и воинские части всех родов войск, пишет Defense Express. В первую очередь российские военные отработают на этих участках быструю передислокацию на большое расстояние.

Для этого будут привлечены инженерные подразделения с понтонной техникой, механизированными мостами ТММ-500, машинами разграждения ИМР-3М и путепрокладчиками БАТ-М. Кроме того, страна-агрессор будет отрабатывать и маскировочные мероприятия.

В оккупированном Крыму, Ростовской и Волгоградской областях РФ пройдут учения с участием более 150 вертолетов, среди которых Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

Российский ракетный крейсер "Москва" уже завершил тренировки по отражению атак беспилотников, в Ставропольском крае для этого были использованы комплексы РЭБ "Борисоглебск-2" и "Житель", которые неоднократно замечали на Донбассе. Танковые подразделения РФ отработали ночной бой, а на Кубани ночные учения состоялись с привлечением ракетных комплексов "Искандер".

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

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