Россия начала масштабные военные учения с боевыми вертолетами и "Искандерами" в Крыму и на Кубани
В Минобороны Российской Федерации начали широкомасштабную проверку войск Южного военного округа. Отмечается, что именно это подразделение вместе с Западным округом нацелен на действия против Украины. В частности, обучение проводят в оккупированном Крыму и российском Причерноморье.
Всего в ближайшие недели будет проведено более 50 учений, участие в которых примут все соединения и воинские части всех родов войск, пишет Defense Express. В первую очередь российские военные отработают на этих участках быструю передислокацию на большое расстояние.
Для этого будут привлечены инженерные подразделения с понтонной техникой, механизированными мостами ТММ-500, машинами разграждения ИМР-3М и путепрокладчиками БАТ-М. Кроме того, страна-агрессор будет отрабатывать и маскировочные мероприятия.
В оккупированном Крыму, Ростовской и Волгоградской областях РФ пройдут учения с участием более 150 вертолетов, среди которых Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.
Российский ракетный крейсер "Москва" уже завершил тренировки по отражению атак беспилотников, в Ставропольском крае для этого были использованы комплексы РЭБ "Борисоглебск-2" и "Житель", которые неоднократно замечали на Донбассе. Танковые подразделения РФ отработали ночной бой, а на Кубани ночные учения состоялись с привлечением ракетных комплексов "Искандер".
Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL :
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.
В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.
Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.
В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск России в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. Он назвал это "игрой мускулами".