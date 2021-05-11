Россия на Донбассе выдает 'полупаспорта', – Тука

Паспорта Российской Федерации, которые выдаются жителям оккупированных территорий Украины, не являются полноценными паспортами. Их владельцы лишены целого ряда гарантированных Конституцией РФ прав.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "Те российские паспорта, выдаваемые гражданам Украины, которые сейчас живут на оккупированных территориях – это полупаспорта", - отметил он.

Как пояснил Тука, проблема заключается в том, что в этих документах отсутствует регистрация по месту жительства – прописка.

"У них отсутствует место прописки. В России до сих пор существует институт прописки. Без этой печати, без регистрации человек не имеет возможности ни получить пенсию, ни принять участие в любых выборах. Фактически человек не имеет места жительства. Он лишен целого ряда гарантий даже действующей российской Конституции", – пояснил политик.

Тука согласился с тем, что владельцев подобных паспортов можно назвать "недогражданами" России и "недороссиянами".

Он добавил, что лишь небольшая часть пенсионеров, проживающих на оккупированном Донбассе, получают пенсии, которые формально называются "гуманитарно-социальной помощью". "Она достаточно ограничена. В пересчете на гривню это в среднем около 2000 гривен", – сообщил политик.

Как писал OBOZREVATEL, в России посчитали, что по состоянию на начало мая жителям оккупированных территорий Донбасса, гражданам Украины было выдано более полумиллиона паспортов РФ.