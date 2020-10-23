Россия может ввести войска в Беларусь: в СНБО назвали дату

После 1 ноября этого года Российская Федерация может ввести свои войска на территорию Беларуси, где сейчас идут протесты против власти.

В то же время такие действия страны-агрессора могут стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы. Об этом во время Киевского форума 23 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "РБК-Украина".

По его мнению, сейчас сложно говорить о том, сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поскольку Россия будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри соседней страны.

"Они влияли там постоянно, через экономические факторы. Сейчас будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября – выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Россия никогда не скрывала планов относительно своего желания вернуть влияние в Украине и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дискуссии, организованной Украинским конгрессовым комитетом Америки, Алексей Данилов заявил, что, учитывая безопасность в Европе и мире в целом, масштабная агрессия России против Украины вполне вероятна уже в ближайшие месяцы.