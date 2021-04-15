Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких недель, – генерал ВВС США

В течение ближайших нескольких недель Россия может совершить вторжение на территорию Украину. Такие риски оценивают как низкие или средние.

Об этом сообщил главный европейский генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в четверг, 15 апреля, пишет Reuters. Такое заявление он сделал на фоне активного передвижения российского вооружения вблизи украинской границы.

Отмечается, что Уолтерс не объяснил, на каких конкретно данных разведки основана его оценка, однако частично она определена информацией о расположении войск РФ.

По истечению указанного времени риск вторжения России может снизиться, однако все зависит от обстоятельств, сообщил генерал.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал Уолтерс.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила на украинской границе наибольшее количество своих войск с начала войны в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия в случае авиаудара по Украине рискует остаться без боеспособной армии и авиации примерно на пять лет.