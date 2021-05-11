Россия может вторгнуться в Украину на пяти направлениях, – Баканов
За последнее время Российская Федерация развернула возле границ Украины стотысячную армию. По данным разведчиков, техника и военные страны-агрессора расположены вокруг нашего государства на пяти направлениях.
С таким заявлением выступил глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Он прошел в Киеве 11 мая и транслировался онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Боевой и численный состав ударной группировки России вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет примерно 100 тысяч человек – это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – подчеркнул Баканов.
По его словам, речь идет о таких оперативных направлениях:
Сиверское – под ударом Сумская и Черниговская области;
Слобожанское – Харьковская область;
Донецкое – Донецкая и Луганская области;
Южнобугское (из Преднистровья) – Одесская область;
Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.
Глава СБУ добавил, что сейчас 65% украинской границы являются уязвимыми, тогда как остальные 35% на западном направлении тоже требуют бдительности со стороны государства.
"Россия активно использует и подпитывает националистические движения в странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии – яркое тому подтверждение", – сказал Баканов.
Отметим: на этом форуме, президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах уже прекратилась, но раньше была вероятность полномасштабного вторжения. Ведь в оккупированном Крыму и вблизи границ страны наблюдалось большое количество войск РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия только в одном направлении начала вывод войск от границ Украины, в частности, с территории временно оккупированного полуострова Крым.
По его словам, обустройство госграницы Украины с РФ сейчас продолжается. Но единственной защитой страны от захватчиков являются лишь ее войска и другие силовые структуры.