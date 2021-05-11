Россия может вторгнуться в Украину на пяти направлениях, – Баканов

За последнее время Российская Федерация развернула возле границ Украины стотысячную армию. По данным разведчиков, техника и военные страны-агрессора расположены вокруг нашего государства на пяти направлениях.

С таким заявлением выступил глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны". Он прошел в Киеве 11 мая и транслировался онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Боевой и численный состав ударной группировки России вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет примерно 100 тысяч человек – это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, батальонно-тактические группы, группы ракетных войск и артиллерии", – подчеркнул Баканов.

По его словам, речь идет о таких оперативных направлениях:

Сиверское – под ударом Сумская и Черниговская области;

Слобожанское – Харьковская область;

Донецкое – Донецкая и Луганская области;

Южнобугское (из Преднистровья) – Одесская область;

Крымское – Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

Глава СБУ добавил, что сейчас 65% украинской границы являются уязвимыми, тогда как остальные 35% на западном направлении тоже требуют бдительности со стороны государства.

"Россия активно использует и подпитывает националистические движения в странах, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии – яркое тому подтверждение", – сказал Баканов.

Отметим: на этом форуме, президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах уже прекратилась, но раньше была вероятность полномасштабного вторжения. Ведь в оккупированном Крыму и вблизи границ страны наблюдалось большое количество войск РФ.

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