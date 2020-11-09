Россия может разместить ядерное оружие в Крыму, – Данилов

Российская Федерация продолжает милитаризировать аннексированный украинский Крым, и не исключено, что может разместить там даже ядерное оружие.

Таким предположением в комментарии "Крим.Реалии" поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, страна-агрессор еще не размещала на полуострове подобное вооружение, но это может случиться в ближайшем будущем.

Отмечается, что вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор дискуссионный. Ранее в СМИ публиковали расследования о том, как в 2016 году там были замечены ракетные установки, которые могут транспортировать ядерные заряды.

Данилов же предполагает, мол, это опасное вооружение понадобится России на полуострове, если Кремль начнет проигрывать.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – убежден он.

Со своей стороны экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк обратил внимание на военные усилия РФ, подчеркнув, что она пытается доминировать в регионе. Это, по его словам, отчетливо наблюдается за ситуацией в Беларуси, Грузии и в Черном море, где страна-агрессор использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке.

"И до сих пор весьма успешно. Они увеличивают флот и наращивают вооруженные силы внутри Крыма, поэтому продолжаются дискуссии о ядерном оружии на полуострове", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL: