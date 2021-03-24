Россия может пробить сухопутный коридор в Крым на семи направлениях, – эксперт

Россия не отказалась от намерения пробить сухопутный коридор через Украину во временно оккупированный Крым. Для этого она рассматривает семь возможных направлений.

Об этом в эфире ObozrevatelTV сообщил эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев. По его словам, это необходимо стране-агрессору, для обеспечения полуострова пресной водой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Генерал Бен Ходжес, известный военный аналитик, бывший военный руководитель высшего уровня на европейском театре военных действий, говорит о том, что Российская Федерация не отказалась от плана пробить сухопутный коридор по материковой части Украины в Крым. Потому что вопрос обеспечения Крыма питьевой водой является самым актуальным", – сказал Селезнев.

По его словам, о семи угрожающих направлениях возможного вторжения России уже известно Генеральному штабу ВСУ. Среды них он выделил белорусское и приднестровское, однако подчеркнул, что нашему государству стоит готовиться к отражению военной агрессии с любой стороны.

Также Селезнев напомнил, что Россия против Украины ведет не только настоящую войну, но и информационную. Именно частью такой войны он назвал распространение слухов о якобы возможном начале активных боевых действий на Донбассе в марте.

"Таким образом поддерживается определенный уровень напряжения, и РФ пытается давить на всех участников переговорного процесса. Украинская разведка неоднократно сообщала о том, что материально-технические средства, боеприпасы достаточно активно завозились через неконтролируемый участок границы. Соответствующие силы и средства у россиян есть. А чтобы действовать дальше, им нужно создать определенное информационное поле. Именно над этим работают медиа РФ", – пояснил специалист.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак получил поручение от Владимира Путина как можно дальше затягивать переговоры по ситуации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что около 33 тысяч российских военных, которых перебросили в оккупированный украинский Крым, используют в год около 2,6 миллиона кубометров воды.