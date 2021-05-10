Россия может начать войну с Украиной за Северо-Крымский канал – NYT

Северо-Крымский канал, соединяющий Днепр со временно оккупированным Россией Крымом, становится одним из главных очагов геополитического конфликта в Европе – РФ якобы может начать войну с Украиной за его контроль.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times. Возле украинских границ сейчас остаются примерно 80 тысяч российских военных, основной целью вторжения которых, по мнению журналистов, может стать этот объект.

Отмечается, что Северо-Крымский канал длиной в 400 километров был основным источником воды для полуострова до того, как в 2014 году Россия его аннексировала, а Украина быстро свела дамбу, чтобы заблокировать подачу воды.

Напряжение из-за канала существенно выросло за последние несколько месяцев, поскольку засуха ухудшила кризис с водоснабжением в Крыму. Еще в прошлом году российская оккупационная власть начала говорить о возможной массовой гибели людей на полуострове из-за нехватки воды. А в феврале 2021-го один из представителей оккупационной администрации заявил, что блокада воды является "попыткой уничтожить крымчан как народ, массового убийства и геноцида".

Со своей стороны украинская власть подчеркнула, что обеспечивать Крым водой должна Россия как государство-оккупант. Также в Киеве отмечают, что на полуострове существует достаточно подземных вод для обеспечения людей запасами пресной воды. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кухаревич заверил, что до деоккупации полуостров не получит никакой воды из континента.

"Этот канал является символом связей, которые когда-то соединяли Россию и Украину, а также символом фундаментального вызова, с которым сталкивается Украина, пытаясь освободиться от своего советского прошлого. Оно до сих пор вызывает ностальгию среди некоторых украинцев старшего возраста, и кремлевская пропаганда не оставляет надежду, что пророссийские настроения однажды изменят прозападную ориентацию страны", – размышляют американские журналисты.

В то же время в New York Times подчеркивают, что ностальгии недостаточно для того, чтобы утолить опасения многих людей из-за новой войны с Россией. Отмечается, что в апреле 2021 года президент Владимир Зеленский проверил готовность украинских военных на позициях у оккупированного Крыма. Он сказал, что ВСУ должны быть готовы к возвращению российской армии.

Американские журналисты со ссылкой на чиновников отмечают, что наступление России с целью обеспечить водоснабжение для Крыма является реальной угрозой, хотя достаточно сложной и рискованной. Кроме того, риск эскалации конфликта увеличивается вместе усилением противостояния президента РФ Владимира Путина с западными странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что сегодня происходят "очевидные системные попытки" восстановить водоснабжение оккупированного Крыма Северо-Крымским каналом.