Россия массово стянула в Крым войска и технику: опубликованы спутниковые снимки

С февраля по апрель 2021 Российская Федерация накапливала свои войска и технику на учебных полигонах в Крыму. В частности, на заброшенной авиабазе "Озеро Донузлав", расположенной в 85 км к югу от Херсонской области, заметили вертолеты агрессора.

Вероятно, речь идет о транспортных вертолетах Ми-8 и грузовых Ми-26. Об этом говорится в материалах аналитического обзора Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета США (DFRLab). Еще девять ударных вертолетов Ми-28 и четыре транспортных вертолета Ми-8 заметили на авиабазе "Кировский" вблизи Феодосии.

"Этот тип перевозок не является обычным в Кировском, где обычно размещается небольшое количество легких транспортных самолетов", – сказано в сообщении.

На тренировочный полигон "Ангарский" на окраине Симферополя перебросили боевые танки Т-72Б3, десантные машины БМД и БТР-Д, самоходные 120-миллиметровые минометы "Нона", 122-мм гаубицы Д-30, бензовозы и автомобили техпомощи. Их перевозили в Крым по железной дороге вместе с подразделениями 76-й воздушно-штурмовой дивизии.

В то же время на тренировочный полигон "Опук", где проводила учения 58-общевойсковая армия РФ, агрессор стянул танки, бронетехнику, артиллерию и вспомогательные машины, а также радар Каста-2Е2. Эта база содержала самую большую группу войск РФ во время последнего наращивания вооружения.

"Это может означать намерение держать значительное количество подразделений на Опуке длительное время, или радар может присоединяться к подразделениям ПВО в Феодосии. Оба варианта являются вероятными", – отметили в DFRLab.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что учения в Крыму и возле украинской границы были использованы Россией для демонстрации силы Украине.