Россия использует подростков в войне на Донбассе, – Гай

Российская Федерация готовит подростков к участию в боевых действиях. 16-летних использовали и в войне на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал ветеран АТО, волонтер, блоггер, журналист Мирослав Гай. "Российская Федерация под видом патриотических учений планомерно проводит подготовку школьников, студентов к участию в боевых действиях и работе в армии", – заявил он.

В этом контексте офицер запаса напомнил, что в РФ существует военная детская организация "Юнармия", которую курирует министр обороны России Сергей Шойгу. "Там дети, например, "штурмуют" "рейхстаг". Они вкладывают в это ресурсы, так как они готовятся воевать долго", – заметил Гай.

Он добавил, что ему не известно о конкретных примерах привлечения детей к боевым действиям на Донбассе. Однако, по его словам, известно, что в этой войне участвовали 16-летние подростки.

Вместе с тем, учитывая героизацию в России детских подвигов, опыт "сынов полка", офицер запаса не исключил, что Кремль может привлекать детей к военным действиям. "Я не удивлюсь, если где-то такая практика была использована", – сказал Гай.

Как писал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Волошин сообщил, что сотни выпускников донбасских и крымских школ приобретают военные специальности в учебных заведениях России. В частности, подростков готовят как диверсантов и шпионов.