Гай озвучил план России по Донбассу

Российская Федерация имеет четкий план в отношении переговоров по Донбассу и будет "протягивать" его на любой встрече.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, журналист, военный эксперт Мирослав Гай. "Мы четко знаем, чего добивается Россия", – заявил он.

"Российская Федерация добивается изменений в Конституцию Украины, закрепления особого статуса, легализации вооруженных иррегулярных формирований Российской Федерации под видом "народной милиции" "Л/ДНР". Фактически, чтобы мы приняли эти территории на собственное содержание на условиях России", – перечислил Гай.

Он также добавил, что, по его мнению, все основные позиции, озвучиваемые во время минского переговорного процесса, исходят именно с российской, а не с украинской стороны. В частности, по словам офицера, списки на обмен пленными также были представлены Россией в одностороннем порядке.

Как писал OBOZREVATEL,экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук должен был "послать к черту" ультиматумы со стороны России.