Россия готовится к новому витку напряженности у границ Украины, – журналист

Объявление России о развертывании возле украинских границ 20-й мотострелковой дивизии свидетельствует о подготовке к новому витку напряженности.

Об это на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что военные будут расположены в Камышине.

По словам журналиста, дивизию развертывают в составе 8-й армии Южного военного округа, в зоне ответственности которой оккупированный Донбасс.

"При этом одно из лучших российских соединений – 56-я десантно-штурмовая бригада переброшена из Камышина в Крым и находится недалеко на базе в Феодосии, а на базе 20-й бригады в Волгограде и Камышине развертывается целая дивизия. Это означает развертывание не менее 4-6 новых батальонно-тактических групп со средствами усиления, которые могут достичь наших границ своим ходом – от Волгограда здесь всего 400 км, от Камышина – 600", – пояснил Бутусов.

Также он напомнил, что на полигоне Погоново под Воронежем остался лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

"Очевидно, Кремль сделал вывод по результатам подготовки к вторжению, что им необходимо наращивание полностью укомплектованных и боеготовых соединений, которые могут выходить к границам Украины одним броском – по сути за одну ночь с места постоянной дислокации. Чтобы избежать упреждающих заявлений стран НАТО и обеспечить оперативную внезапность", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такой шаг, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.