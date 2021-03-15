Россия готовится к наступательным операциям на Донбассе, – Ярош

Иррегулярные войска российской армии на Донбассе опасаются атаки ВСУ и сами готовятся к наступательным операциям. При этом не исключено, что в наступление РФ пойдет не с востока, а с севера или юга.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-нардеп Дмитрий Ярош.

"Все действительно к этому (активизации боевых действий. – Ред.) идет. Хотя я не вижу с их стороны крупных подготовок именно к наступательной операции. По крайней мере, мне от нашей разведки такая информация не поступает. Они там укрепляют позиции, минируют, проводят различные мероприятия, подтягивают горючее и так далее. Но у меня складывается впечатление, что они больше боятся нашего наступления. Так выглядит сейчас ситуация по их подготовке", – отметил Ярош.

При этом он не исключает, что Россия может ударить не с Донбасса, а с других направлений.

"Мы же говорим только о восточном фронте. Не исключено, что Россия откроет еще северный или южный фронт. Мы же видим, какая у них снова информационная волна поднялась. А информационное обеспечение в 21 веке – это же первый шаг к началу горячей фазы любого военного конфликта. И сейчас, если проанализировать, что у них там происходит – несложно увидеть, что они снова заговорили о ракетно-бомбовых ударах по украинским городам, например", – подчеркнул Ярош.

Экс-нардеп отметил, что агрессивная риторика и озвучивание планов ударов по мирных регионах Украины в последнее время активно ретранслируется многими российскими СМИ.

"По очень многим каналам они начали обсуждать довольно серьезно возможность нанесения ударов и по Киеву, и по Днепру, и по Харькову и по Одессе. В конце концов, их авиация, сейчас в оккупированном Крыму базируется, постоянно отрабатывает удары и по Николаеву, и по Одессе. Они готовятся к наступательным операциям – и к десантным операциям, в том числе", – убежден Ярош.

Командующий УДА также обратил внимание на старт мобилизационной кампании как на оккупированных территориях, так и в России.

"Мы видим, что у них начались мобилизационные мероприятия. Скорее всего – для того, чтобы закрыть некомплект, который есть на востоке. Российский "Союз добровольцев Донбасса" объявил набор добровольцев для участия в войне. Поэтому – что-то точно изменится. И последние заявления с ОРДЛО о разрешении на "огонь на упреждение" – это тоже часть гибридной войны. В известной степени это ответ на санкции против Медведчука и всей той кремлевской стаи. В известной степени это желание принудить Украину к миру на их условиях", – считает Ярош.

По его данным, оккупационные войска на Донбассе уже начали использовать крупные калибры для обстрела сил ООС – и активизация будет только нарастать.

"Как только "зеленка" появится – активизация будет нарастать. 9 марта, к примеру, в районе Красногоровки работал танчик, миномет 120 мм работал. Наша аэроразведка там фиксировала следы от гусениц, траншеи, кули они заходят и стреляют... Начали работать крупные калибры. А это – предпосылка, что продолжение всех тех вещей будет. Непременно будет", – убежден Ярош.

При этом, по его мнению, развитие событий во многом будет зависеть от усилий украинских дипломатов и от действий США в отношении Украины.

"Многое будет зависеть от украинских дипломатов. Россия же не сильна на дипломатической арене. Они слабы. И они вынуждены подчиняться определенным геополитическим раскладам. Если, например, Штаты успеют Украине дать статус главного союзника вне НАТО – ситуация для россиян будет совсем другая. Поэтому не исключено, что они попытаются, не дожидаясь этого, нанести по Украине какие-то удары. Гибридные удары, потому что многое может быть использовано. И внутри государства, в том числе.Так что ситуация сейчас достаточно серьезная", – резюмировал Ярош.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские пропагандисты в прямом эфире обсуждали бомбардировку украинских городов. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" участники эфира заявляли, что сейчас Украина якобы атакует Крым и концентрирует свои войска на Донбассе. В связи с этим, как заявил Соловьев, у России "нет других вариантов" кроме как защищать "своих граждан" от "бандеровских полчищ".

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