Беларусь "заводит" ФСБ к границе Украины: в чем угроза и что готовит Россия

Слитый в сеть документ о создании Беларусью и Россией совместных разведывательных постов вдоль украинской границы стал поводом для тревоги. В ближайшее время линия "разграничения" с врагом может увеличиться на тысячу километров.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Сегодня официальные контакты Украины и Беларуси "поставлены на паузу". Резкое ухудшение произошло в 2020 году. Массовые протесты в Республике Беларусь, признание Украиной президентских выборов в этой стране нелигитимными, скандал с "вагнеровцами" и обвинения со стороны Александра Лукашенко в сторону украинцев, а также усилившееся влияние России на РБ – привели к "заморозке" отношений между нашими странами.

Именно поэтому слитый документ беларуских силовиков вызвал в Украине тревогу.

Документ под грифом "Для служебного пользования" опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В нем главный белорусский пограничник Анатолий Лаппа предложил первому заместителю ФСБ РФ Владимиру Кулешову создать постоянные разведывательные посты вдоль границы для выполнения совместных задач.

Объекты в письме называются "совместными постами радиоэлектронной и технической разведки". На них будет находиться российская разведтехника и российские военные.

То есть, не исключено, что на беларуско-украинскую границу планируют завести пограничные подразделения Федеральной службы безопасности РФ.

В Государственной пограничной службе Украины к документу отнеслись серьезно.

Как рассказал OBOZREVATEL представитель ГПСУ Андрей Демченко, содержание документа украинские пограничники обязательно учтут в своей работе. Тем более, что о тесном сотрудничестве России и Беларуси уже не раз было заявлено в публичной плоскости, и все чаще стало звучать "Союзное государство".

"Конечно, наше ведомство отслеживает ситуацию. Если говорить непосредственно о линии государственной границы, то на данный момент мы не фиксируем визуально движения военной техники и создания каких-либо подобных совместных разведывательных пунктов в непосредственной близости к нашей границе со стороны Беларуси. Но нельзя исключать, что их нет немного дальше на территории соседнего государства", – рассказал Демченко.

По его словам, уже некоторое время со стороны Беларуси слышны определенные "упреки" в адрес Украины.

"Нас то и дело пытаются обвинить то в какой-то контрабанде оружия в РБ, то в нарушении границы – но это не соответствует действительности. На самом деле мы видим как раз попытки именно беларусов переместить в Украину контрабанду. Причем за прошлый год количество таких попыток увеличилось в четыре раза", – добавил представитель ГПСУ.

По словам Андрея Демченко, украинские пограничники и раньше учитывали всю информацию, которая могла бы повлиять на состояние охраны государственной границы с РБ, а сейчас – тем более.

Протяженность украинско-беларуской границы составляет 1 084 км. Неконтролируемый участок границы с Россией (на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей) – 409 километров. И если ситуация с сотрудничеством РФ и Беларуси будет усугубляться, то это, по мнению представителя ГПСУ, конечно же добавит более тысячи километров для "пристального внимания".

Россия и Беларусь не первый день тесно сотрудничают в военной сфере. Например, проводят совместные масштабные военные учения, большинство из которых происходят на территории Республики Беларусь.

Как рассказал OBOZREVATEL военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин, в частности это военные маневры под названием "Запад".

"В Беларусь на эти учения прибывают несколько тысяч российских военных и десятки эшелонов боевой техники. Таким образом за короткое время группировка сил вблизи украинской границы достигает внушительных размеров и ситуация во время подобных учений несет серьезную угрозу", – рассказал Волошин.

По его мнению, такая группировка находится в полной готовности ворваться в Украину. Также есть еще один важный момент: Россия может таким образом скрытно "насыщать" Беларусь своими военными, не выводя всех назад на территорию РФ по окончании учений. Потому Украина вынуждена часть сил и средств держать на этом направлении.

"От подобных учений, которые держат в тонусе не только украинскую армию, но и силы Североатлантического Альянса на восточных территориях, Беларусь отказываться не собирается. Уже известно, что этом году также пройдет "Запад-2021", – объяснил военный эксперт.

Более того, этим учениям незаконно избранный президент Беларуси придает немалую значимость. Во время встречи с министром оборонного ведомства РБ Виктором Хрениным Лукашенко потребовал лучше подготовиться к этим маневрам, согласовать с Россией все детали и нюансы, так как решение о проведении "Запад-2021" было согласовано с президентом Путиным.

"Так что осенью этого года на северных границах Украины россияне вполне легально сосредоточат большую ударную группировку, готовую к вторжению на этом направлении", – объяснил военный эксперт.

Таким образом улучшения ситуации, и тем более потепления отношений с Беларусью, ожидать не приходится. А любой сигнал – наподобие документа беларуских силовиков – нужно принимать во внимание и соответствующе реагировать на угрозу.