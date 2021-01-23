Беларусь "заводит" ФСБ к границе Украины: в чем угроза и что готовит Россия

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
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ФСБ на границе

Слитый в сеть документ о создании Беларусью и Россией совместных разведывательных постов вдоль украинской границы стал поводом для тревоги. В ближайшее время линия "разграничения" с врагом может увеличиться на тысячу километров.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Отношения практически заморожены

Сегодня официальные контакты Украины и Беларуси "поставлены на паузу". Резкое ухудшение произошло в 2020 году. Массовые протесты в Республике Беларусь, признание Украиной президентских выборов в этой стране нелигитимными, скандал с "вагнеровцами" и обвинения со стороны Александра Лукашенко в сторону украинцев, а также усилившееся влияние России на РБ – привели к "заморозке" отношений между нашими странами.

Именно поэтому слитый документ беларуских силовиков вызвал в Украине тревогу.

Документ под грифом "Для служебного пользования" опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В нем главный белорусский пограничник Анатолий Лаппа предложил первому заместителю ФСБ РФ Владимиру Кулешову создать постоянные разведывательные посты вдоль границы для выполнения совместных задач.

Документ беларуских силовиков, который добыли украинские спецслужбы

Объекты в письме называются "совместными постами радиоэлектронной и технической разведки". На них будет находиться российская разведтехника и российские военные.

Документ беларуских силовиков, который добыли украинские спецслужбы

То есть, не исключено, что на беларуско-украинскую границу планируют завести пограничные подразделения Федеральной службы безопасности РФ.

Что происходит на украинской границе

В Государственной пограничной службе Украины к документу отнеслись серьезно.

Как рассказал OBOZREVATEL представитель ГПСУ Андрей Демченко, содержание документа украинские пограничники обязательно учтут в своей работе. Тем более, что о тесном сотрудничестве России и Беларуси уже не раз было заявлено в публичной плоскости, и все чаще стало звучать "Союзное государство".

"Конечно, наше ведомство отслеживает ситуацию. Если говорить непосредственно о линии государственной границы, то на данный момент мы не фиксируем визуально движения военной техники и создания каких-либо подобных совместных разведывательных пунктов в непосредственной близости к нашей границе со стороны Беларуси. Но нельзя исключать, что их нет немного дальше на территории соседнего государства", – рассказал Демченко.

Украинские пограничники отслеживают ситуацию.

По его словам, уже некоторое время со стороны Беларуси слышны определенные "упреки" в адрес Украины.

"Нас то и дело пытаются обвинить то в какой-то контрабанде оружия в РБ, то в нарушении границы – но это не соответствует действительности. На самом деле мы видим как раз попытки именно беларусов переместить в Украину контрабанду. Причем за прошлый год количество таких попыток увеличилось в четыре раза", – добавил представитель ГПСУ.

По словам Андрея Демченко, украинские пограничники и раньше учитывали всю информацию, которая могла бы повлиять на состояние охраны государственной границы с РБ, а сейчас – тем более.

Протяженность украинско-беларуской границы составляет 1 084 км. Неконтролируемый участок границы с Россией (на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей) – 409 километров. И если ситуация с сотрудничеством РФ и Беларуси будет усугубляться, то это, по мнению представителя ГПСУ, конечно же добавит более тысячи километров для "пристального внимания".

Протяженность украинско-беларуской границы составляет 1 084 км
Враг у ворот: Россия готовит группировку

Россия и Беларусь не первый день тесно сотрудничают в военной сфере. Например, проводят совместные масштабные военные учения, большинство из которых происходят на территории Республики Беларусь.

Как рассказал OBOZREVATEL военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин, в частности это военные маневры под названием "Запад".

"В Беларусь на эти учения прибывают несколько тысяч российских военных и десятки эшелонов боевой техники. Таким образом за короткое время группировка сил вблизи украинской границы достигает внушительных размеров и ситуация во время подобных учений несет серьезную угрозу", – рассказал Волошин.

По его мнению, такая группировка находится в полной готовности ворваться в Украину. Также есть еще один важный момент: Россия может таким образом скрытно "насыщать" Беларусь своими военными, не выводя всех назад на территорию РФ по окончании учений. Потому Украина вынуждена часть сил и средств держать на этом направлении.

"От подобных учений, которые держат в тонусе не только украинскую армию, но и силы Североатлантического Альянса на восточных территориях, Беларусь отказываться не собирается. Уже известно, что этом году также пройдет "Запад-2021", – объяснил военный эксперт.

Военнослужащие России и Беларуси во время совместных учений.

Более того, этим учениям незаконно избранный президент Беларуси придает немалую значимость. Во время встречи с министром оборонного ведомства РБ Виктором Хрениным Лукашенко потребовал лучше подготовиться к этим маневрам, согласовать с Россией все детали и нюансы, так как решение о проведении "Запад-2021" было согласовано с президентом Путиным.

"Так что осенью этого года на северных границах Украины россияне вполне легально сосредоточат большую ударную группировку, готовую к вторжению на этом направлении", – объяснил военный эксперт.

Таким образом улучшения ситуации, и тем более потепления отношений с Беларусью, ожидать не приходится. А любой сигнал – наподобие документа беларуских силовиков – нужно принимать во внимание и соответствующе реагировать на угрозу.

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