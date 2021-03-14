Россия готова к открытому вводу войск в Украину, – Грымчак

Страна-агрессор Россия поднимает ставки на Донбассе и готова к открытому введению своих войск на территорию Украины. Очередная эскалация может произойти в ближайшее время.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. "Сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого надо ожидать", – отметил он.

По словам политика, к смене стратегии и более откровенным агрессивным шагам Кремль толкают неблагоприятные обстоятельства, связанные с санкциями, провал плана интеграции Донбасса в Украину на своих условиях, а также необходимость усиления позиций партии власти накануне выборов в Госдуму.

В то же время на высоком уровне в РФ звучат заявления о расторжении отношений с Западом, население готовят к тяжелым временам, а вооруженные силы – к открытому вторжению в Украину под флагом миротворцев, добавил Грымчак.

"Россия почти открыто заявляет – еще не на самом высоком уровне, но на достаточно высоком – о том, что "мы разорвем все связи с Европейским Союзом и западным миром". Я несколько дней смотрел программы российского телевидения – они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что "кругом враги, и они нас всячески преследуют", – рассказал он.

Грымчак напомнил, что вариант введения в Украину "покрашенных" под миротворцев ООН россиян рассматривался еще в 2014 году. Сегодня он также может рассматриваться.

"В 2014 году на территории Российской Федерации нашей разведкой было зафиксировано несколько подразделений, в которых техника была окрашена в цвета миротворческих сил ООН. То есть фактически эти подразделения готовились зайти как миротворцы на территорию Украины. Тогда не сложилось, а сегодня такой вариант возможен. Они хотят зайти именно как миротворцы, хотя и без согласия Украины", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подготовленный Украиной и ее западными партнерами план мирного урегулирования ситуации на Донбассе готов и ждет, когда Россия одобрит его.