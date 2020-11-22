Россия должна выводить войска с Донбасса уже сейчас, – Гай

Для того, чтобы провести выборы на оккупированной территории Донбасса 31 марта 2021 года, Россия должна начинать выводить свое вооружение уже сейчас.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал ветеран АТО, журналист, волонтер Мирослав Гай. "Если бы мы хотели, чтобы выборы на неподконтрольных Украине территориях прошли не под дулами автоматов вооруженных сил РФ, даже если они будут называться "народная милиция", то вооружение нужно начинать выводить уже сейчас. Но мы не видим, что Россия это делает", – подчеркнул он.

"Для того, чтобы вывести тяжелое вооружение, – а его россияне за эти 6 лет завели в большом количестве, – нужен не один месяц. Это сотни и сотни единиц военной техники. Минирование с обеих сторон происходило в таком количестве, что полное разминирование займет десятки-десятки лет", – пояснил офицер.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Россия не только не выводит вооружение, а наоборот, еще больше накапливает его на оккупированной территории востока страны. "Она заводит новое вооружение на оккупированные территории, продолжает накопление сил и средств, продолжает минирование".

По мнению Гая, еще одной преградой для проведения выборов на Донбассе является тот факт, что "Россия начала подчинять местные администрации под руководство в Ростове и продолжает раздавать российские паспорта".

Как писал OBOZREVATEL, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал предварительную дату проведения выборов на Донбассе – 31 марта 2021 года. Он также перечислил вопросы, которые являются принципиальными для Украины.