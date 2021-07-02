Россия для противодействия Sea Breeze-2021 вывела в море все корабли Черноморского флота

Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Причиной стали морские маневры в рамках международных учений Sea Breeze-2021.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, РФ пытается противодействовать этим учениям всеми возможными способами.

По мнению разведчика, страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Скибицкий отметил, что попытки России продемонстрировать готовность применить силу не соизмеримы с потенциалом тех стран, которые участвуют в учениях Sea Breeze-2021. Ей явно не хватает сил и средств в Черном море.

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Он констатировал, что еще с 2015 года РФ начала стремительно наращивать военную составляющую в оккупированном Крыму, и во время международных военных морских учений отрабатывает различные способы и методы поражения группировок других государств.

Но сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать все новые страны – члены НАТО, которых не было во времена СССР, добавил представитель ГУР МОУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах примет участие рекордное количество стран – 32 государства из шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.