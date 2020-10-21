Россия давит на нас в ТКГ, но мы знаем, как действовать, – Кравчук

На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона оказывает давление на украинскую сторону.

Об этом в эфире на телеканале Obozrevatel TV рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. "Она давила, давит и будет давить. Но мы должны действовать так, чтобы это давление было отклонено или имело антидавление не только со стороны Украины, но и со стороны наших партнеров", – заявил он.

В этом контексте Кравчук обратил внимание на один знаковый, с его точки зрения, факт – акценты, которые были расставлены в совместном заявлении по итогам недавнего саммита Украина-ЕС. "Впервые среди документов, которые я читал, прямо написано, что ответственность за все вопросы несут не две стороны, скажем, Украина и Россия. Вопрос акцентирован на России", – отметил первый президент.

Он добавил, что с сугубо дипломатической точки зрения этот факт является крайне значимым.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что позиция украинской делегации в ТКГ должна быть "значительно жестче".