Россия активизировала "агентов влияния" в Украине – разведка

Россия активизировала в Украине пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния" для дискредитации военного и политического руководства страны.

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ведомство уточняет, что Москва хочет сформировать среди украинцев недоверие к власти.

Главной целью является дискредитация деятельности руководства государства по урегулированию ситуации на Донбассе.

Отдельным направлением является критика органов государственной власти по решению социальных и экономических проблем, в том числе связанных с эпидемией коронавируса.

"Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине", – подчеркнули в разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование Вооруженных сил РФ с 9 по 15 ноября провело масштабные учения на оккупированных территориях Донбасса.