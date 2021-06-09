Российского писателя Быкова отравили те же агенты ФСБ, что и Навального – Bellingcat и The Insider
К отравлению российского писателя Дмитрия Быкова в 2019 году могут быть причастны те же сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые предположительно отравили оппозиционера Алексея Навального и российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. За ним якобы следили в течении года – до момента госпитализации.
Об этом говорится в расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider. Журналисты выяснили, что следить за Быковым предполагаемые сотрудники Второй службы ФСБ Владимир Паняев (летевший под своим именем) и Валерий Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов) начали в мае 2018 года, когда тот отправился читать лекции в Уфу.
Следующая поездка вслед за Быковым, как говорится в материале, состоялась 17 ноября 2018 года в Ростове, а затем – в апреле 2019 года также в Ростове.
Отравить писателя, как говорится в материале, попытались 13 апреля 2019 году в Новосибирске, где он читал текст в рамках тотального диктанта. Вместе с ним в города также находилась его жена Екатерина Кевхишвили.
Яд предположительно нанесли на одежду Быкова, когда его не было в гостинице. Журналисты предполагают, что в следующие два дня писатель не надевал ту одежду, на которую был нанесен яд, и чувствовал себя нормально. А уже 16 апреля писателю стало плохо в самолете перед взлетом в Уфу, и его госпитализировали.
Как утверждают расследователи, симптомы у Быкова похожи на те, что были у Навального. Однако тогда врачи не пришли к однозначному диагнозу, как и в случае Навального.
"Самолет еще только начинал взлетать когда у Дмитрия началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Время от времени он "отключался" – закрывал глаза и опускал голову, но полностью сознание не терял, реагировал на речь. Через какое-то время он лег на пол в проход", – говорится в расследовании.
Быков оставался в коме пять дней, страдая от того, что врачи первоначально диагностировали как отек мозга и критический уровень глюкозы в крови. Его подключили к аппарату ИВЛ и лечили симптоматически с помощью антибиотиков широкого действия против неизвестного источника "бактериального отравления".
Писатель пришел в сознание 21 апреля и еще некоторое время оставался в дезориентации, подобно тому, как это было с Навальным. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.
Напомним: в расследовании Bellingcat, Der Spiegel и CNN, которое опубликовал на своем сайте Навальный, говорится, что в течении трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ якобы следили за оппозиционером. Их имена названы в расследовании. Среди них также есть Владимир Пеняев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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