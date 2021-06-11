Российский военный подтвердил, что Boeing 777 на Донбассе сбили 'Буком' – СМИ

Российский военный подтвердил, что "Бук" причастен к сбитию боинга на Донбассе – СМИ

В деле о сбитии Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году есть показания российского военного, который обеспечивал транспортировку "Буков" 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО под Курском. Именно из такой установки, по версии обвинения, был сбит пассажирский самолет.

Об этом говорилось во время одного из судебных заседаний, пишет издание The Insider. Как утверждают журналисты, военный подтвердил, что за 2 недели до трагедии одна из установок покинула лагерь.

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"На запросы следствия о допросе военнослужащих бригады российская сторона отвечала отказом, ссылаясь на якобы фальсификацию кадров с "Буком" (привлеченные обвинением эксперты с этим не согласны)", – сказано в материале.

Как пишет издание, кроме того, в материалах дела фактически повторяются выводы команды расследователей Bellingcat, которые установили, что "Бук", снятый на Донбассе, принадлежал именно к российской 53-й зенитной ракетной бригаде. Колона, как пишут журналисты, попала на множество видео и фотографий в России в конце июня 2014 года, когда она двигалась к границе с Украиной.

Напомним: фигурант дела Сергей Дубинский якобы подтвердил, что приказ стрелять по пассажирскому самолету "пришел из Москвы". Также он признался, что обеспечил проезд "Бука" через Донецкую область. Об этом шла речь во время его личного разговора с братом, который выступает свидетелем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правительство Нидерландов решило обеспечить поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших и пожаловалось на Россию в Европейский суд по правам человека из-за ее участия в сбивании лайнера. Украина присоединилась к этому иску.