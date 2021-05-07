Российский ветеран, у которого друг потерял сына-'киборга', зарекся воевать с Украиной: опубликован манифест

Ветеран войны в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе, россиянин Сергей Гуляев заявил, что его никто не заставит воевать против Украины.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая он рассказал, что во время обороны Донецкого аэропорта погиб сын его бывшего сослуживца Андрей Гаврилюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Накануне он на своей странице в Facebook опубликовал манифест с предостережением к российской власти от военных действий в Украине и россиянам, чтобы они выступали против эскалации конфликта.

"Я последовательно выступаю против войны на Донбассе. С 1 марта 2014 года я ходил на несанкционированный митинг, когда Сенат России разрешил вводить войска в Украину. Я был участником всех маршей мира против войны в Украине", – отметил Гуляев.

Он добавил, что манифест в частности был продиктован и личной трагедией, когда погиб сын его "афганского" друга Андрей Гаврилюк, который был "киборгом" и защищал Донецкий аэропорт.

"На одной из наших встреч, которая проходила в Могилеве, я его не узнал. Осталась одна оболочка от человека. Мне сказали, что его единственный сын, который был "киборгом", погиб. Мы с ним проговорили всю ночь и меня до слез тронула эта история. После этого я с Украиной вообще не буду воевать. Это выше моих сил и представлений. Меня и моих боевых товарищей, большинство которых поддерживали манифест, никто не заставит (воевать против Украины – ред.)", – подчеркнул Гуляев.

В свою очередь командир "киборгов" Андрей Шараскин обратил внимание на ряд неточностей в манифесте.

"Хороший манифест, но там есть несколько неточностей. Совсем не говорится о Крыме, а только о Донбассе. И второе – у нас нет сепаратистов, у нас есть колаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне", – пояснил командир.

В ответ на это Гуляев согласился с тем, что полуостров незаконно был аннексирован Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 27 июня 2020 года, когда был объявлен новый режим прекращения огня на Донбассе, из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибли 34 украинских военнослужащих и еще более 100 получили ранения.