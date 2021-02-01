Российский Су-27 пронесся возле корабля НАТО в Черном море. Видео

Бомбардировщик Су-27 Вооруженных сил России 31 января пролетел на низкой высоте мимо американского военного корабля Donald Cook, который находился в нейтральных водах Черного моря.

Об инциденте сообщила пресс-служба Военно-морского флота США на своей странице в Twitter. Кроме того, там опубликовали видео опасных маневров самолета страны-агрессора над эсминцем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ВМС США регулярно находятся в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров и союзников по НАТО, а также стабильность в регионе. Donald Cook работал в международных водах Черного моря, тогда как российский Су-24 совершил рядом низкий полет", – сказано в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как бомбардировщик РФ проносится параллельно с кораблем на минимальной высоте – всего в нескольких метрах над водой.

Показательным маневром страна-агрессор видимо пыталась показать ВМС США, что контролирует акваторию вблизи временно оккупированного украинского Крымского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска НАТО провели в Черном море масштабную военную тренировку с целью повышения совместимости сил Североатлантического альянса и союзников. Она прошла в воздухе, на море и в киберпространстве. Ракетный эсминец Donald Cook также принимал участие в операции.