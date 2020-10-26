Медовар: катастрофу с водой в Крыму не решат деньги России, думать надо было в 2014-м

Проблему нехватки пресной воды в аннексированном Россией Крыму усугубляет череда засушливых лет. У оккупационных властей нет способа компенсировать 1,5 кубокилометра воды, который поставляла Украина через Северо-Крымский канал.

На 50 миллиардов рублей, выделенных из бюджета РФ, можно закупить бутилированную воду, но ни этими деньгами, ни бурением скважин, ни опреснением проблему не решить. Подробнее проблему в эфире телеканала Obozrevatel TV разобрал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

– По прогнозам, Севастополь через три месяца останется без воды. Как думаете, действительно Новый год будет в Крыму разве что с шампанским?

– Ну а что вы хотите? Конечно! Раз отсутствует основной источник водоснабжения, Северо-Крымский канал. Он давал практически 80% всей воды, которую потреблял Крым.

Теперь его нет. Где их взять, эти 80%? Их нет.

Кроме того, сейчас идет серия засушливых лет в Крыму, поэтому не восполняются запасы воды – как поверхностной, так и подземной. Все работает на пике.

Вполне возможно, что будут пить шампанское. Правда, его тоже надо из чего-то сделать.

– Вода там тоже присутствует.

– Конечно. И виноград.

– А если серьезно – премьер Мишустин говорит, что 50 миллиардов рублей выделяет Россия для решения проблемы воды в Крыму. За эти деньги можно откуда-то снабдить полуостров водой?

– Вы меня простите, но мне смешно. На 50 миллиардов можно закупить бутилированную и привезти. Можно ее взять с Байкала. Но дело не в деньгах, а в отсутствии воды.

Если нет ее, где же взять?

Можно и 100 миллиардов выделить, набурить кучу скважин, но запасы-то ограничены. Вот есть емкость, допустим, в ней посчитали запасы водоносного горизонта, из которого пьют воду. Туда можно забурить 100 лишних скважин, но воды от этого больше не станет. Просто вы ее раньше выкачаете – вот и все.

Есть балансы, все это прекрасно знают. И когда все это произошло в 2014 году, надо было подумать, что будет с водой, если Украина перекроет канал.

"Можно забурить 100 лишних скважин, но воды от этого больше не станет".

– Есть энергетический мост, а какой-то водный мост не перебросить. А если все-таки вернуться к идее опреснения морской воды? За эти 50 миллиардов рублей можно поставить хотя бы одну установку?

– Можно. Конечно, реально можно. Но 1,5 кубокилометра воды, которые давал Северо-Крымский канал, опреснителями вы никогда не обеспечите. Которые, кстати, очень энергоемкие. И у нас они не очень высокого качества.

Это есть в Израиле, он может опреснить воду из Средиземного моря до питьевой кондиции. Но Израиль ноу-хау не продает. Мы так не можем. Нам все равно эту воду надо будет разбавлять пресной.

Но это мизер. Канал давал 300 кубометров в секунду. Представляете, что это такое? Вы думаете, опреснителями можно заменить 1,5 кубокилометра воды?

– Мне кажется, в Крыму и в Москве так думают. Я как раз так не считаю, поэтому спрашиваю у вас. Но вопрос остается актуальным: что будут пить жители Крыма в таком случае?

– А вот это надо было спросить у жителей Крыма, которые в 2014 году бежали голосовать за присоединение к России. Вот пускай теперь они сами и думают.

Почему у нас должна быть головная боль за то, что они совершили?

Но есть и другой вариант. Основные потребители воды – это не питьевое водоснабжение. Это сельское хозяйство и промышленность. Они забирают примерно 80% воды. А на питьевую уходит 15%.

20% воды есть в Крыму. Уберите всю промышленность, уберите все сельское хозяйство, и этой воды хватит для водоснабжения. Но тогда не будет ни промышленности, ни сельского хозяйства.

"Идет серия засушливых лет в Крыму, поэтому запасы воды не восполняются".

– И напоследок – об еще одной идее. Помните, как в песне – "я тучи разведу руками". А здесь наоборот – нагнать тучи над Крымом, чтобы они круглый год поливали полуостров дождем. Это вообще реально? Хотя бы гипотетически?

– Ну, если гипотетически, то мы с вами уже осваиваем Марс. Давайте скажем, что возможно. Вот Аллегрова споет, руками тучи соберет – и над Крымом будет потоком идти дождь, как в экваториальной Африке.