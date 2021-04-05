Российская пропаганда никогда не гнушалась использовать в своих целях человеческое несчастье и страдания. На протяжении всего 2014 и в последующие года, после вторжения в Украину, оккупации части Донбасса и полуострова Крым, она систематически в страданиях местного населения обвиняла Украину, а периодически осуществляла кровавые провокации с жертвами среди гражданских лиц.

3 апреля, мы стали свидетелями одной из таких провокаций, целиком и полностью надуманной, но очень хорошо вписывающейся в попытку реализовать эскалацию конфликта на Донбассе, с участием, в том числе, ограниченного сухопутного контингента ВС РФ.

Речь идёт о трагедии в селе Александровское, что близ оккупированной Горловки, а именно, гибели ребёнка 2016 года рождения. Трагедия, которая требует детальнейшего расследования, но которую, тут же поставили себе на службу российские пропагандисты, с целью обвинить в ней ВСУ. Но, всё же, детально разберёмся в ситуации.

Первоисточником информации о гибели ребёнка в селе Александровское стала так называемая “НМ” так называемого “ДНР”, которая сразу обвинила в трагедии ВСУ, при этом, не предоставив никаких доказательств случившегося, что сразу же показалось странным. Ведь обычно, когда происходит подобный инцидент, там тут же оказываются представители оккупантов, которые детально снимают разрушения и жертв, попутно обвиняя во всём украинских военных.

И вот, уже почти сутки спустя, так называемая “НМ” так называемого “ДНР” не предоставила снимков ни погибшего, даже его имени, ни места трагедии. Вся информация о трагедии пока, что имеется в виде текста.

Тем не менее, это не помешало, тут же данное сообщение распространить российским пропагандистам. Причём, распространить в очень специфической форме и главное, лицами, нам прекрасно известными.

Во-первых, распространение осуществлялось Telegram-каналами, которые администрируют МО РФ, в частности ГУ ГШ ВС РФ, а так же площадками, являющимися аккаунтами российских журналистов и так называемых военкоров, имеющих непосредственную аффилиацию с этой силовой структурой.

В частности, речь идёт об Александре Коце, Дмитрии Стешине, Семёне Пегове и прочих. Причём, Александр Коц и Дмитрий Стешин прекрасно известны тем, что они, будучи в командировках на Донбассе как журналисты “Комсомольской правды”, выполняли функции наводчиков и провокаторов в населённых пунктах, где после их появления, спустя некоторое время проводился обстрел со стороны оккупированной территории, а сами псевдо-журналисты тут же приступали к документированию произошедшего, с последующим обвинением ВСУ.

Аналогичная тактика использовалась Александром Коцем и Семёном Пеговым в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Все эти люди, давно уже себя дискредитировали как журналисты и представляют собой не более чем шестерёнки в пропагандистской машине Кремля, готовые нагло врать и манипулировать. Как и в данном случае.

Ведь российские “журналисты” не только сразу же бросились обвинять ВСУ в убийстве ребёнка, но и целенаправленно перепутали месторасположение села Александровское!

Так, село Александровское, называлось населённым пунктом вблизи Донецка, а в репосте Александра Коца прямо указывалось его месторасположение – к западу от Донецка. Но, вот в том-то и дело, что к западу от Донецка находится село Александровка, прямо на линии фронта. А вот Александровское размещено к востоку от оккупированной Горловки, в глубоком тылу оккупантов.

То есть, по логике пропагандистов, ВСУ запустили дрон, который незамеченным пролетел десятки километров в глубину оккупированной территории, с целью сбросить во двор жилого дома боеприпас, дабы целенаправленно убить ребёнка?

На, подобного рода шитый белыми нитками фейк, не купился бы ни один, даже утопающий в пропагандистской клоаке российский ура-патриот. Именно по этой причине, Александровское резко изменила своё месторасположение на прифронтовую Александровку, что к западу от Донецка.

Когда фейк был успешно распространён в сером сегменте интернет, его тут же подхватили российские СМИ федерального масштаба. “Известия”, “Газета.ru”, “Lenta.ru” и многие другие. Но, российские СМИ пошли дальше российских журналистских шестерёнок – они напрямую в заголовках указали, что ребёнка убили в Донецке!

Таким образом, в считанные часы, вброс от так называемой “НМ” так называемого “ДНР”, без какого либо фактажа и элементарных видео и фото доказательств, перешёл от уровня серого сегмента к распространению на федеральном уровне. А такое бывает, крайне редко и только в случае коллективного согласования действий вышестоящих органов управления.

И это было нужно для того, чтобы в информационном пространстве России, как можно скорее, придать цвета поблекшему и приевшемуся нарративу о карателях. И как лучше это сделать, если не через культивацию фейка о “целенаправленной охоте” ВСУ на детей. Эдакий, распятый русскоговорящий мальчик в трусиках 2.0.

В свою очередь, фейк, как я и говорил, изначально был сшит белыми нитками. В украинской медиа-среде на него оперативно отреагировали и по факту опровергли ещё до распространения на федеральном уровне.

Кроме того, участие таких давно уже засвеченных и прожённых пропагандистов, как Александр Коц, Семён Пегов, Дмитрий Стешин и многих других, в распространении этого фейка, заранее его дискредитировало и дало понять, что мы имеем дело с очередной ИПСО ГУ ГШ ВС РФ.

В свою очередь, это не отменяет того, что в ближайшее время, подобные этой истории повторятся. Более того, исходя из тенденций в пропагандистской среде и тех сообщений, что в ней появляются, не исключено, что российские спецслужбы спровоцируют внутри РФ кровавый террористический акт, в котором обвинят Украину и некие украинские ДРГ, либо группировки, действующие на территории России..

А потому, на самом деле, всё ещё далеко не закончилось.

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