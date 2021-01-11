Российские войска устроили стрельбы в оккупированном Крыму

На территории оккупированного Крыма начались учения военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Как сообщается на сайте министерства обороны России, армейский корпус Черноморского флота приступил к отработке мероприятий боевой подготовки на крымских полигонах.

"На общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в соответствии с планом начались полевые занятия с молодым пополнением. Стрельбы проходят на танковом огневом городке", – говорится в сообщении.

Российские военные отрабатывают навыки уничтожения целей из штатных орудий бронетранспортеров БТР-80 на разных расстояниях, а также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

Кроме того, оккупационные войска будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельб из штатного стрелкового оружия.

В учениях принимают участие более 200 военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на Херсонщине воины ВСУ устроили масштабные учения с применением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".