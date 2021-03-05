Российские войска на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки 4 марта девять раз нарушили режим "тишины", обстреляв позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с минометов, гранатометов и применяя беспилотник. На провокации со стороны противника наши воины дали адекватный ответ, потерь и ранений в рядах защитников нет. О ситуации на фронте информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь по направлению позиций украинских войск:

у Водяного недалеко от Донецка и Водяного, что на Приазовье – из минометов 120 мм;

вблизи Авдеевки – с автоматических станковых гранатометов;

возле Песков – с крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополя – несколько прицельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета. На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Но благодаря оперативным действиям украинских защитников вражеский беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ .

возле Талаковки – прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы противника:

недалеко от населенного пункта Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новозвановки – прицельным огнем из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", – отмечают военные. В штабе ООС добавили, что по состоянию на утро 5 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 3 марта российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.