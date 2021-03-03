Российские суда попали в "ловушку" в Азовском море. Карты

В Азовском море образовались целые "пробки" из российских судов из-за льда. Движение стало невозможным сразу на нескольких участках.

Соответствующие карты обнародовал на своей странице в Facebook руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко. По его словам, коллапс наблюдается в Керченском и Таганрогском заливах.

"На фото 1 – огромное скопление судов РФ (более 100) на выходе из Керченского пролива. Все они идут на север – в Ростов-на-Дону и дальше. Почему стоят? На фото 2 – ситуация в Таганрогском заливе: группа судов более 20 чего-то ждет (пометка 2) и небольшая группа судов идет в Ростов (пометка 3)", – пояснил специалист.

Он добавил, что сейчас Таганрогский залив полностью забит льдом, а его глубина составляет минимальные 3-4 метра. Кроме того, Клименко отметил, что на 3 обнародованном им фото показана еще одна группа судов, в состав которой входят три ледокола.

"С 16:00 2 марта пытаются провести 10 сухогрузов в Ростов. Можно увидеть, какие художественные траектории они там описывают. То есть, суда на выходе из Керченского пролива ждут, когда ледоколы проведут тех, кто уже в Таганрогском заливе", – подытожил эксперт.

В то же время он отметил, что на ситуацию в украинских портах Мариуполе и Бердянске это не влияет, ведь там глубина значительно больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Борис Пенчук написал, что построенный российскими оккупантами Крымский мост оказался под угрозой разрушения из-за обледенения Азовского моря и мощных снегопадов.