Российские оккупанты открыли огонь по ВСУ из противотанковых пушек и ранили бойца

Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли ВСУ из разных типов вооружения, в том числе противотанковых пушек МТ-12. В результате ранение получил один украинский военнослужащий.

Всего террористы пять раз нарушили режим "тишины" 17 апреля. Защитники Украины открывали ответный огонь, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтоб ы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца ).

Так, противник стрелял из МТ-12 в сторону позиций Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки.

В пригородах Луганского, Майорска и Водяного огонь велся из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Черновицкой области попрощались с воинами Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием и Ярославом Карлийчуком, погибшими на Донбассе.