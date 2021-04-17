Российские оккупанты открыли огонь по ВСУ из противотанковых пушек и ранили бойца

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Российские оккупанты открыли огонь по ВСУ из противотанковых пушек и ранили бойца

Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли ВСУ из разных типов вооружения, в том числе противотанковых пушек МТ-12. В результате ранение получил один украинский военнослужащий.

Всего террористы пять раз нарушили режим "тишины" 17 апреля. Защитники Украины открывали ответный огонь, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтоб ы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца ).

Обстрелы в районе Новомихайловки и Водяного.

Так, противник стрелял из МТ-12 в сторону позиций Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки.

В пригородах Луганского, Майорска и Водяного огонь велся из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрел в районе Луганского.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника – средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", – говорится в сообщении.

Обстрел в районе Майорска.
Facebook штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Черновицкой области попрощались с воинами Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием и Ярославом Карлийчуком, погибшими на Донбассе.

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