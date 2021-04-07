Российские оккупанты открыли огонь по ВСУ и ранили одного бойца

Вооруженные формирования России на Донбассе 7 апреля открыли прицельный огонь по позициям украинских военных, в результате чего ранение получил один воин.

Враг применил минометы, сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". При этом не уточняется, у какого именно населенного пункта произошел обстрел.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно предоставили помощь и доставили в лечебное заведение", – сказано в сообщении.

Украинские защитники открыли ответный огонь по оккупантам.

Также о нарушении через Совместный центр контроля и координации было сообщено представителям ОБСЕ.

В то же время штаб ООС сообщил, что террористы увеличили огневые провокации 8 апреля, а также продолжили распространять неправдивую информацию для дискредитации ВСУ.

В частности, они обвинили украинских военных в обстреле насосной станции в районе Васильевки.

Напомним, что от обстрела со стороны оккупантов без воды остались десятки населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один воин ВСУ погиб под вражескими обстрелами, еще один боец погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.