Российские оккупанты открыли огонь по ВСУ и мирным жителям: ранены двое бойцов и гражданский

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе 2 апреля ранения получили двое украинских защитников и один гражданский.

Всего враг с начала суток 14 раз нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что из общего количества 13 обстрелов зафиксированы в районе Красногоровки. Противник вел огонь по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре города.

Оккупанты применяли 120-мм и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы разных систем и пулеметы.

Также обстрелы велись в районе Золотого-4, Светлодарска, Новотошковского, Пищевика, Гнутово, Опытного и Водяного.

"Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП. В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил 1 апреля было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.