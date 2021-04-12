Российские оккупанты на Донбассе забросали жилой сектор минами с нацистской символикой. Фото

Российские оккупанты забросали жилой сектор в поселке Зайцево Донецкой области минами ПОМ-2 "Отек", которые запрещены Оттавской конвенцией.

Об этом сообщается на Facebook-странице 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. На минах также была нанесена нацистская символика и надпись "Украина", с помощью которой они намеревались дискредитировать украинских военных (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что три мины встали на боевой взвод, а еще одна попала в дом.

"К счастью, хозяева этого дома долгое время не живут в нем. Чудом не пострадали пожилые супруги, которые живут рядом", – сказано в сообщении.

В бригаде напомнили, что Украина, как подписант Оттавской конвенции, уничтожила противопехотные мины ПОМ-2, поэтому их нет на вооружении ВСУ.

Данные об инциденте предоставлены Международному комитету Красного Креста и ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив среди прочего 82-мм минометы и гранатометы.