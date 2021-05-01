Российские оккупанты на Донбассе сбросили на воинов ВСУ гранаты, один ранен

Вооруженные формирования России на Донбассе 1 мая пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, террористы среди прочего применяла минометы и сбрасывали с беспилотника гранаты на позиции ВСУ.

"Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Так, недалеко от населенных пунктов Шумы и Пески противник открывал огонь из 82-мм минометов.

Возле поселка Южное – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новгородского – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Водяного оккупанты применили бесплотник, из которого на позиции ВСУ были сброшены гранаты ВОГ-17.

Украинские военные открывали ответный огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, а 1 мая ранили воина ВСУ.