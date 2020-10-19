Российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ близи Луганского – штаб ООС

Российско-оккупационные войска 19 октября дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Они открыли огонь в районе Луганского Донецкой области из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Также вблизи Авдеевки был обнаружен вражеский беспилотник. Украинские воины подавили его при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

"Вражеские провокации не несли угрозу, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", – уточнили в штабе.

Обстрел велся в районе Луганского. liveuamap.com

Facebook штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз обстреливали позиций ВСУ на Донбассе. Также были зафиксированы пролеты вражеских безпилотников.