Российские наемники открыли огонь по ВСУ на Донбассе: один защитник ранен

За прошедшие сутки, 3 марта, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников обстреляли из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

На обстрелы противника силы ООС открывали ответный огонь.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного недалеко от Донецка враг произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы.

А вблизи Песков оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Среди воинов ВСУ боевых потерь нет.

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