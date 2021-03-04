Российские наемники открыли огонь по ВСУ на Донбассе: один защитник ранен
За прошедшие сутки, 3 марта, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.
"Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки украинских защитников обстреляли из стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
На обстрелы противника силы ООС открывали ответный огонь.
С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного недалеко от Донецка враг произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы.
А вблизи Песков оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Среди воинов ВСУ боевых потерь нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Донбассе зафиксировали массовые нарушения размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований России за пределами выделенных мест хранения.
В середине февраля на Донбассе впервые засекли российскую радиолокационную станцию (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, включая беспилотники, которые летают на малых высотах.