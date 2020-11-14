Российская журналистка и блогер из Нидерландов распространяли фейки о сбитом на Донбассе Boeing

Российская журналистка Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Макс ван дер Верфф, которые распространяли фейки о сбитом боевиками на Донбассе самолете рейса MH17, работали под кураторством Главного разведывательного управления РФ.

Об этом свидетельствует переписка россиян – генерала Андрея Ильченко, помощника начальника ГРУ Костюкова и полковника ГРУ Сергея Чебанова, выставленные на продажу Telegram-каналом Black Mirror, сообщает Insider, который вместе с Bellingcat проводил собственное расследование.

Некоторые письма можно прочитать. Сопоставив информацию в них с телефонными звонками, расследователи убедились в том, что сотрудники ГРУ создавали и редактировали фейковые материалы о катастрофе самолета совместно с группой так называемых журналистов Bonanza Мedia.

Деньги на работу медиа-ресурса якобы собирали на краудфандинговой платформе, сумма составила $23 тыс.

Бюджет команда использовала на поездки между Малайзией, Россией, восточной Украиной и Нидерландами, сняла серию документальных фильмов с участием "свидетелей" сбивания MH17 украинскими истребителями и провела несколько пресс-конференций в Нидерландах и Малайзии.

Несмотря на все это, с проектом Bonanza считались только кремлевские СМИ, другие медиа и родственники жертв их игнорировали.

В январе 2020 года журналисты проекта объявили, что получили "достоверную информацию, касающуюся досье MH17, которая еще не была представлена общественности". Два месяца до начала судебного процесса по делу сбитого Boeing Bonanza публиковала серию якобы утечек из внутренних документов Объединенной следственной группы (JIT).

На самом деле документы предоставляли хакеры со взломанных серверов JIT, к тому же компрометирующей информации в них не было. Однако росСМИ и чиновники РФ пытались использовать вырванные из контекста цитаты для "разоблачительных" публикаций.

Расследователи The Insider и Bellingcat определили источник этих документов – Главное разведывательное управление ГШ ВС РФ.

Журналисты выяснили, что летом 2019 года Ерлашова и ван дер Верфф завершили работу над своим документальным фильмом и начали его демонстрацию на публичных мероприятиях. О своих планах они регулярно сообщали полковнику ГРУ Сергею Чебанову. Для тайной связи с Bonanza Media тот купил телефон и сим-карту, которую зарегистрировал на имя несуществующей пожилой грузинской женщины.

Он получал неопубликованные черновики статей и образцы рекламных материалов для мероприятий с участием Bonanza.

Например, 3 мая 2020 года Ерлашова прислала по электронной почте своему контакту в ГРУ черновик статьи авторства сотрудника Bonanza Media Эрика ван де Бека. Статья была опубликована на ресурсе на следующий день, в ней была усилена критика в адрес Bellingcat.

А в электронном письме от 21 февраля журналистка направила полковнику Чебанову черновик тизера документального фильма Bonanza, премьера которого была запланирована на 3 марта 2020 года в Лондоне.

6-го января Чебанов активно переписывался с Ерлашовою по почте и смс. В 11:42 она прислала по электронной почте полковнику фото своего паспорта, а в 15:37 – скан паспорта оператора Bonanza Media, сотрудника RT Виталия Бирюкова.

Вскоре после этого Чебанов позвонил генерал-майору Андрею Ильченко, помощнику начальника ГРУ Игоря Костюкова.

На следующий день Ерлашова начала подготовку к съемкам. Она много раз общалась с Чебановым. Тот чередовал переговоры с журналисткой со звонками помощнику начальника ГРУ Ильченко.

На следующее утро, 10 января в 10:16, Чебанов прислал Ильченко по электронной почте две копии паспортов, которые Ерлашова отправила ему ранее. Через два часа Ильченко отправил ряд смс-сообщений "замглавы МИД ЛНР" Анне Сороке. А сразу после этого позвонил Ерлашовой. Еще через два часа, в 14:20, Ильченко передал Сороке те же две копии паспортов. Через полтора часа он прислал ей по электронной почте скан паспорта Макса ван дер Верффа.

Из переписки следует, что Ильченко просил Сороку обеспечить команде Bonanza Media разрешение на съемки на Донбассе. После получения ответа от нее, россиянин сделал несколько телефонных звонков, в том числе начальнику таможни и его брату, чиновнику Министерства иностранных дел России. В 21:40 он звонил Ерлашовий и полковнику Чебанову, очевидно, чтобы сообщить, что все детали поездки согласовані.

12 января в шесть часов утра по московскому времени Макс ван дер Верфф разместил в Facebook пост о том, что он получил "информацию, которая заслуживает доверия" о сбитом Boeing, и проанонсировал стрим, на котором обещал рассказать подробности. Стрим длился полчаса, однако без новых данных.

Вечером этого же дня Ерлашова отправилась к украинской границе. Она постоянно созванивалась с Ильченко, а то звонил российским таможенникам.

15 января Ильченко прибыл в офис ГРУ, но около полудня уехал в Шереметьево. На пути он купил новую сим-карту, которую зарегистрировал на имя еще одной несуществующей пожилой женщины, и вылетел в Ростов.

В 16:15 Ерлашова позвонила ему на основной номер. Потом набрала горячую линию для бронирования столиков в ростовских ресторанах, а в 21:30 вызвала такси. Скорее всего, встреча в ресторане закончилась.

16 января состоялась новая серия разговоров между Ерлашовою, генералом Ильченко, полковником Чебановым и оператором Bonanza Media. После этого группа, исходя из данных из телефонов собеседников, двинулась в сторону украинской границы. Оттуда журналистка трижды звонила Сороке из "ЛНР".

В течение следующих трех дней Bonanza Media снимала кадры на Донбассе, включая интервью с так называемыми свидетелями атаки истребителей на MH17. Интересно, что официально Минобороны РФ к тому времени уже отказалось от своей предыдущей версии с "истребителем".

Ильченко вернулся из Ростова в Москву 19 января, а команда Bonanza Media – 20 января 2020 года.

Через 10 дней после возвращения журналистов из Донбасса им вновь стали поступать звонки от их контактов в ГРУ.

31 января Ерлашова получила текстовое сообщение от Ильченко, дальше был телефонный звонок и обмен шестью текстовыми сообщениями с полковником Чебановым. Также с ней общались два офицера ГРУ – 29 раз за сутки.

На следующий день в Twitter Bonanza Media с использованием хэштега #BonanzaLeaks обнародовала первый из так называемых внутренних документов JIT.

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