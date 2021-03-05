Российская техника на Донбассе возмутила представителей ЕС в ОБСЕ

В Европейском Союзе выразили обеспокоенность из-за обнаруженного миссией ОБСЕ на оккупированном Донбассе современнойроссийской радиолокационной станции (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1", которая используется в Вооруженных силах РФ.

Там хотят знать, как такое вооружение оказалось в Украине. Об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 4 марта, передает "Укринформ".

"Евросоюз с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это – високосовременное вооружение, которое используется Российской Федерацией, вызывает вопрос о том, как оно попало в Украину и почему находится на неподконтрольных правительству районах Украины", – отмечается в обращении.

Представители ЕС в ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности на Донбассе, что привело к потерям среди украинских военных. А также призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

В частности, там отметили, что на Донбассе растет количество целенаправленных обстрелов и увеличивается применение снайперов, что приводит к новым жертвам среди украинских военных. Кроме этого, есть тревожные сообщения об очередных вспышках нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтрационной станции и других объектов инфраструктуры.

"Мы обращаемся к обеим сторонам сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня и еще раз призываем РФ использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня", – заявили в ЕС.

Напомним: 15 февраля на Донбассе ОБСЕ впервые засекла российскую РЛС 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, учитывая беспилотники, летающие на малых высотах. В сети появились и фото станции в 30 км от линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Россией Донбассе только за сутки 1 марта со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня. Также враг разместил с нарушениями десятки танков, гаубиц, минометов и единиц другой запрещенной техники.