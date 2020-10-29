России не нужно блокирование переговоров по Донбассу, – Гармаш

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы 28 октября украинская и российская стороны договорились об интенсификации минского переговорного процесса, сегодня Россия не заинтересована в его блокировании.

Российская сторона уже представила свой план, украинская сторона озвучит свой вариант через 2 недели. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Думаю, в итоге должен быть компромиссный документ, в полном варианте не будет принят ни наш, ни их проект. Но сейчас важно разблокировать диалог, в частности, в гуманитарной подгруппе и в подгруппе по безопасности, и сохранить переговорную площадку", – подчеркнул он.

В этом контексте Гармаш заметил, что в настоящее время Россия не заинтересована в блокировании переговорного процесса, поскольку в декабре Верховная Рада Украины должна пролонгировать закон об "особом статусе" Донбасса.

Он сообщил о том, что на заседании ТКГ было согласовано открытие двух КПВВ – в Счастье и в Золотом.

Отвечая на вопрос, согласится ли российская сторона отдать контроль над участком российско-украинской границы на Донбассе международным силам, Гармаш сказал: "Идея хорошая, она не противоречит "Минску", но я не вижу желания России вообще разрешить конфликт сегодня, она заблокирует это решение".

Он добавил, что подобные вопросы не являются компетенцией ТКГ и могут быть согласованы только в формате саммита глав государств.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проблему порядка выполнения пунктов Минских соглашений о проведении выборов на оккупированном Донбассе и восстановления контроля Украины над неподконтрольным участком российско-украинской государственной границы можно решить.