У задержанного на взятке в $200 тыс. топ-чиновника ГФС нашли элитную недвижимость и авто

У экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.

О богатствах уволенного налоговика и бывшего топового СБУшника рассказали журналисты программы "Наші гроші". По их данным, недвижимость записана на родителей Неговелова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Расследователи напомнили, что Неговелов спустя несколько дней после задержания вышел на свободу за 3 миллиона гривен залога. В тот же день его уволили из налоговой, официально – по собственному желанию.

При этом налоговиком он на тот момент был всего 2 месяца. В Службе безопасности Украины Неговелов ранее работал более 10 лет: сначала в Киевском главке, затем в экономической контрразведке. Он возглавлял отдел, курирующий здравоохранение.

По данным журналистов, Неговелов живет в Киеве в элитном ЖК "Новопечерские липки". На его отца оформлены:

квартира на 100 квадратов;

два паркоместа и офис.

"Рыночная цена всего вместе – под миллион долларов, а это примерно 5 взяток, которые так испортили пятничный вечер Неговелову-младшему", – говорится в расследовании (чиновника поймали "на горячем" во время передачи 100 тысяч долларов. Общая сумма взятки – 200 тысяч).

Кроме того, "Наші гроші" заявили, на отца бывшего налоговика записаны:

земельный участок возле Конча-Заспы, где строится дом в стиле хай-тек;

автомобиль Infiniti Q70, на котором якобы ездит сам Роман Неговелов.

Мама Неговелова в то же время владеет квартирой в ЖК "Французский квартал" в центре Киева. Кроме того, в 2016 году она стала инвестором ЖК "Автограф", еще через год – вложилась в новостройку на Печерске.

Журналисты отметили, что когда семья покупала квартиры, отец Неговелова уже был пенсионером и работал в "Укртелекоме". Мама бывшего СБУшника – учительница.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году в компании "DIAVITA" заявили, что тогдашние представители контрразведки СБУ – Николай Беззубенко и Роман Неговелов – пришли в их офис и якобы требовали взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.