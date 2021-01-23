Большой секрет Романа Гольдмана: о чем умалчивает директор 'Первого медицинского центра Тель-Авива'

Герой произведений Ильфа и Петрова Остап Бендер знал "четыреста сравнительно честных способов отъема денег". В этом отношении герою нашей публикации – руководителю "Первого медицинского центра Тель-Авива" и постоянному эксперту по вопросам медицины на украинских телеканалах Роману Гольдману – до "сына турецкого верноподданого" далеко. Хотя кое-чему он, похоже, мог бы научить самого "великого комбинатора". Например, тому, как "женить" свою небольшую компанию на крупнейшей государственной больнице Израиля, не получив на то благословения от государства.

OBOZREVATEL разузнал о том, что на самом деле представляет из себя "Первый медицинский центр Тель-Авива", созданный Гольдманом.

Если вы зайдете на сайт принадлежащего Гольдману "Первого медицинского центра Тель-Авива" – практически стопроцентно будете поражены размахом и масштабом его бизнеса. И немудрено, ведь, как гласит информация на этом сайте, "Первый медицинский центр Тель-Авива" – это 143 отделения и института, в которых трудятся более 1 600 докторов и свыше 2 500 медсестер. При этом, центр объединил лучших медиков, которые входят даже в топ-5 лучших докторов мира по версии Forbes.

За год, согласно сайту, сюда обращаются порядка 1,8 миллиона пациентов, среди которых – десятки тысяч иностранцев.

И все это – правда. За исключением одного: речь идет не о "Первом медицинском центре", а об израильской государственной больнице Ихилов (Сураски).

На самом деле, все современные корпуса и отделения, тысячи врачей и медсестер, удивительные достижения в лечении опасных заболеваний и проведении сложнейших операций – принадлежат государственной больнице. И к ней ни Роман Гольдман, ни его "Первый медицинский центр" не имеют никакого отношения. Фактически, речь идет о подмене понятий и о самовольном отождествлении частной компании с государственной структурой. Что, к слову, в Израиле не приветствуется.

"Первый медицинский центр" Романа Гольдмана, не проводит операций и не лечит людей. Компания работает в сфере медицинского туризма.

Медицинский туризм в Израиле – явление достаточно распространенное. В стране действует ряд компаний, специализирующихся на сопровождении обратившихся к ним иностранцев в ходе лечения в ведущих больницах страны, включая все ту же больницу "Ихилов". Ведь в самих больницах заниматься еще и этим нет ни времени, ни возможностей, ни сил. И тут на помощь им приходят своеобразные посредники – компании, работающие в сфере медицинского туризма, которые помогут в выборе врачей, согласуют лечение по датам, подготовят все к приезду пациента, возьмут на себя оргмоменты и оплату счетов, а после завершения лечения станут связующим звеном для коммуникации между медиками и пациентами.

Другое дело – что практически никто из них не выдает себя за медицинское учреждение, и не "присваивает" себе персонал и здания реальных больниц. В отличие от "Первого медицинского центра Тель-Авива". На официальном сайте и профилях организации на различных платформах повторяется один и тот же тезис: больница Ихилов (Сураски) и "Первый медицинский центр Тель-Авива" – единое целое. А генеральный директор "Первого медицинского центра" Роман Гольдман одновременно руководит и государственной больницей Ихилов. Или, на худой конец, возглавляет там международный отдел.

Такое же мнение формирует у людей и сам Гольдман в ходе интервью украинским и российским СМИ. На эту же цель направлены, похоже, и рекламные ролики "Первого медицинского центра", где используются съемки реальной больницы Ихилов, фотографии работающих в ней врачей. Даже музыкальное сопровождение и закадровый голос – удивительно похожи на те, которые звучат в официальных видео государственной больницы.

Судите сами. Вот – официальное видео больницы Ихилов:

А вот – реклама "Первого медицинского центра Тель-Авива" Гольдмана:

"Первый медицинский центр Тель-Авива": что за вывеской?

OBOZREVATEL удалось пообщаться с представителем сферы медицинского туризма в Израиле, который рассказал, что же представляет из себя бизнес Гольдмана в реальности.

На самом деле, "Первый медицинский центр Тель-Авива" (который, как нас пытаются убедить, "также называют больницей Ихилов") – это небольшого размера арендованный офис в офисном здании, расположенном на территории реальной больницы Ихилов (Сураски).

"У нас есть основные корпуса больницы и практически на одной территории с ними - высотное здание. Там находится гостиница, там находятся частные кабинеты врачей, частные клиники, магазины, к нему же присоединено здание дома престарелых и реабилитационного центра. По этому зданию, которое непосредственно примыкает к больнице, Роман разгуливает со стетоскопом и в белом халате… Он в ваших СМИ рассуждает на разные медицинские темы, допуская категоричные суждения там, где медицинские светила крайне осторожны… Роман, похоже, сам уверовал в то, что он является директором больницы Ихилов, что решил, что ему можно и вакцины везти, и экспертные заключения давать. Хотя на самом деле человека не мешало бы показать врачу", – говорит наш собеседник.

Еще недавно возле двери в единственное помещение "медицинского центра", в котором якобы работают свыше полутора тысяч высококласных врачей, висела лишь табличка с названием компании Гольдмана.

В начале января стало известно о тайной вакцинации украинских политиков, которые за 1-3 тысячи долларов сделали себе прививки от коронавируса ввезенной в Украину Гольдманом контрабандной вакциной. Когда эта новость обрела резонанс не только в Украине, но и в Израиле, на противоположной стороне возле двери в "Первый медицинский центр" появились несколько табличек врачей. Были ли они повешены для отвода глаз, либо офис действительно был пересдан, OBOZREVATEL пока выяснить не удалось.

Никаких тысяч докторов и медсестер в подчинении Гольдмана, разумеется, нет. Весь "Центр", как уверяют наши источники, – это он сам, его давний партнер Григорий Фридман, а также несколько человек, преимущественно переводчиков, которые, поговаривают, надолго на этой работе не задерживаются.

"Первый медицинский центр Тель-Авива" активно рекламируется как "официальная государственная" компания, работающая не один десяток лет.

Однако согласно израильским госреестрам, свой бизнес Гольдман начал 24 апреля 2012 года. "Первый медицинский центр Тель-Авива" официально является частным обществом с ограниченной ответственностью "Израильский центр медицинского туризма", у которой медицинские услуги в качестве основного вида деятельности не значатся. В качестве юридического адреса этого предприятия указан город Реховот, в 20 км от Тель-Авива.

VIP-пиар как часть маркетинговой стратегии Гольдмана

На странице Романа Гольдмана в Фейсбук – масса фотографий с известными личностями: звездами шоу-бизнеса, политиками, бизнесменами. И на самом деле эта несколько наивная на первый взгляд страсть к коллекционированию подобных фотографий – не случайна. По факту, Гольдман использует имена успешных и знаменитых для продвижения собственного бизнеса, придания веса "Первому медицинскому центру" и окончательного закрепления в сознании людей осуществленной подмены понятий.

Интересно, российские певцы Стас Михайлов и Валерий Меладзе, исполнитель российского шансона Михаил Шуфутинский, музыканты и российской группы "Би-2", звезда "Камеди-клаба" Павел Воля и многие другие звезды российского шоу-бизнеса знали, что их имена и популярность будут использоваться в целях не очень честного маркетинга?

А украинские актеры, политики и журналисты были ли в курсе, что их авторитет послужит инструментом для введения в заблуждение людей, которые ищут спасения от тяжелых заболеваний?

И наконец, а как оценивает свой вклад в пиар Гольдмана президент Украины? Ведь фотографий с Зеленским и его супругой на странице создателя "Первого медицинского центра Тель-Авива" - великое множество.

Услугами "Первого медицинского центра Тель-Авива" довольны не все

Но сколько бы фотографий, подтверждающих обширные связи Романа Гольдмана с миром богатых и знаменитых, он не выкладывал, сколько бы не формировал мнение о выдающихся успехах своего "Центра" на поприще медицины – довольны опытом работы с ним не все. На многочисленных сайтах отзывов можно разыскать немало рассказов от недовольных клиентов "Первого медицинского центра Тель-Авива". Хотя на каждый такой отзыв приходится добрый десяток однотипных хвалебных "од", написаных как будто под копирку и в лучших традициях ботоферм.

Это – лишь малая часть того, что мы увидели на различных сайтах, едва введя имя Романа Гольдмана и название его компании в поисковик:

Самое печальное, что, как уверяет наш израильский источник, "Первый медицинский центр" практически никому не отказывает. В том числе, обещая исцеление людям, страдающим от рака в четвертой стадии. Тем, кому даже израильская медицина помочь уже не в состоянии ничем, кроме, разве что, облегчения боли. Тем, кому отказывают другие, опасаясь, что люди просто не перенесут перелет. Потому что не все готовы забирать последнее у тех, кто умирает.

В следующей части нашего расследования мы расскажем о том, имеет ли право Роман Гольдман называть себя врачом. Маленький спойлер: ни единого.