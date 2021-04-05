Родственница погибшей при ДТП в Харькове заявила, что получает от Зайцевой по 24 грн компенсации
Родственница одной из жертв ДТП в Харькове в 2017 году получает от осужденной Елены Зайцевой по 24 гривны компенсации, а от другого виновника аварии Геннадия Дронова не поступает вообще никаких выплат.
Об этом "Сегодня" рассказала Тина Шевцова, сестра погибшей Нины Кобесовой. Она уточнила, что деньги приходили дважды.
"Со стороны Дронова совсем никаких выплат. Ну, Зайцева из Покровского приходит... Однажды пожалуй 24 гривни пришло. Второй раз примерно так же", – отметила Шевцова.
Издание отмечает, что такие же суммы выплат и у других пострадавших, с которыми связались журналисты.
Они попытались узнать в Министерстве юстиции, почему вместо миллионов гривен поступают копейки, однако подробных данных в ведомстве не раскрыли, сославшись запрет со стороны осужденных.
Министерство уточнило только, что Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области, а Дронов – в колонии на Полтавщине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 года на улице Сумской произошла смертельная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате погибло шесть человек, еще шесть пострадало.
За рулем Lexus оказалась 20-летняя Алена Зайцева, приемная дочь местного бизнесмена Василия Зайцева. Она была студенткой третьего курса Харьковского национального университета.
Вторым участником аварии оказался водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельном ДТП, в котором обвинили Зайцеву и Дронова. Оба получили по 10 лет тюрьмы.
3 апреля 2020 года Верховный Суд поставил точку в этом резонансном деле: Зайцева и Дронов будут отбывать полный срок наказания.