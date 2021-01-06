Родственники Старицкого возмутились заявлением Кожары о дружбе
Родственников бизнесмена Сергея Старицкого устроило решение суда, оставившего под стражей подозреваемого в его убийстве – бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, однако возмутило заявление последнего о дружбе с убитым.
Об этом пишет "КП" со ссылкой на слова дочери Старицкого Катерины. Она отметила, что экс-главу Министерства иностранных дел Украины его родные ни разу не видели.
"Возможно, они иногда виделись, как бывшие сокурсники, но уж точно не были лучшими друзьями", – заявила она.
Старицкая отметила, что не сомневается в том, что убийство ее отца совершил именно Кожара.
Как писал OBOZREVATEL:
21 февраля под Киевом в доме Кожары нашли тело главы правления "Интера" Старицкого с огнестрельным ранением головы.
Позднее в сети появились фото и видео с места инцидента.
По данным следствия, во время застолья у Кожары возник конфликт с гостем, который перерос в драку. Обвиняемый якобы взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил в голову. Пострадавший скончался на месте.
25 марта бывшему министру объявили о подозрении по факту умышленного убийства.
В ноябре в суд был передан обвинительный акт против жены Кожары. По данным следствия, женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля, чтобы создать алиби мужу.
5 января 2021 года Киево-Святошинский суд оставил Кожару под стражей еще на два месяца (с правом внесения залога в более 14 млн грн).