Родственники Старицкого возмутились заявлением Кожары о дружбе

Родственников бизнесмена Сергея Старицкого устроило решение суда, оставившего под стражей подозреваемого в его убийстве – бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, однако возмутило заявление последнего о дружбе с убитым.

Об этом пишет "КП" со ссылкой на слова дочери Старицкого Катерины. Она отметила, что экс-главу Министерства иностранных дел Украины его родные ни разу не видели.

"Возможно, они иногда виделись, как бывшие сокурсники, но уж точно не были лучшими друзьями", – заявила она.

Старицкая отметила, что не сомневается в том, что убийство ее отца совершил именно Кожара.

Как писал OBOZREVATEL: