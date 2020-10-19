Родственники погибших в катастрофе самолета МАУ подали иск против Ирана в США

Некоторые родственники погибших пассажиров сбитого иранскими военными Boeing 737 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне.

Об этом говорится в пресс-релизе вашингтонской юридической фирмы Herischi&Associates, которая обеспечит юридическое сопровождение дела, передает "Европейская правда". Отмечается, что иск инициировали родные американцев, жизнь которых унесла катастрофа.

В документе Иран, а также Корпус стражей Исламской революции обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров гражданской авиации, замалчивании фактов и сокрытии и уничтожении ключевых доказательств. Подчеркивается, что иск готовили в координации с другими похожими исками против Ирана.

"Истцы надеются, что это дело будет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. К сожалению, родственники жертв не имеют никакого доверия к расследованию этого преступления теми, кто его и совершил, и способности иранской судебной системы вершить правосудие", – говорится в релизе юрфирмы .

Добавим, что Украина тоже ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту сбитого самолета, однако не может препятствовать родственникам погибших украинцев подавать такие же иски, если они захотят это сделать. В то же время подавать личный иск и рассчитывать на компенсацию по итогам переговоров на государственном уровне – юридически невозможно.

Напомним, что 19 октября украинская делегация прибыла в Иран для выяснения деталей и обстоятельств трагедии авиакатастрофы самолета МАУ. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о деталях визита.

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