Родственники погибших в катастрофе самолета МАУ подали иск против Ирана в США
Некоторые родственники погибших пассажиров сбитого иранскими военными Boeing 737 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне.
Об этом говорится в пресс-релизе вашингтонской юридической фирмы Herischi&Associates, которая обеспечит юридическое сопровождение дела, передает "Европейская правда". Отмечается, что иск инициировали родные американцев, жизнь которых унесла катастрофа.
В документе Иран, а также Корпус стражей Исламской революции обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров гражданской авиации, замалчивании фактов и сокрытии и уничтожении ключевых доказательств. Подчеркивается, что иск готовили в координации с другими похожими исками против Ирана.
"Истцы надеются, что это дело будет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. К сожалению, родственники жертв не имеют никакого доверия к расследованию этого преступления теми, кто его и совершил, и способности иранской судебной системы вершить правосудие", – говорится в релизе юрфирмы .
Добавим, что Украина тоже ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту сбитого самолета, однако не может препятствовать родственникам погибших украинцев подавать такие же иски, если они захотят это сделать. В то же время подавать личный иск и рассчитывать на компенсацию по итогам переговоров на государственном уровне – юридически невозможно.
Напомним, что 19 октября украинская делегация прибыла в Иран для выяснения деталей и обстоятельств трагедии авиакатастрофы самолета МАУ. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о деталях визита.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ случайно сбили ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В июне Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого Boeing 737, но позже назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.
Позже Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ.