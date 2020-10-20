Родным погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатили компенсации
Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, отметив, что вопрос был решен 19 октября областными военными комиссариатами Сухопутных войск ВСУ. Речь идет о перечислении единовременной денежной помощи.
"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума (более 1,5 млн грн. – Ред.), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ добавили, что работа правительственной комиссии и техническое расследование катастрофы самолета АН-26Ш продолжатся. Поэтому семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла 25 сентября в 20:45. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.