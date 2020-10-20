Родным погибших в катастрофе Ан-26 курсантов выплатили компенсации

Виктория Довгань Расследования 15:28, 20.10.2020 Обновлено: 16:24, 20.10.2020

Кабинет министров и Министерство обороны Украины в частности осуществили выплату компенсаций семьям курсантов, погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook, отметив, что вопрос был решен 19 октября областными военными комиссариатами Сухопутных войск ВСУ. Речь идет о перечислении единовременной денежной помощи.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума (более 1,5 млн грн. – Ред.), установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что работа правительственной комиссии и техническое расследование катастрофы самолета АН-26Ш продолжатся. Поэтому семьям экипажа выплата будет осуществлена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

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